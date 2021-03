La Roma ci prova: fuori Dzeko, dentro Icardi (Di martedì 23 marzo 2021) Il mercato della Roma sta già prendendo forma, in particolare nella ricerca del successore di Edin Dzeko. Il nome caldo è quello di Icardi. A distanza di mesi dalla fine della stagione 2020/21 e dall’inizio della sessione estiva del calciomercato, la Roma sta già lavorando sui progetti futuri, tutti finalizzati a rinforzare la rosa investendo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 23 marzo 2021) Il mercato dellasta già prendendo forma, in particolare nella ricerca del successore di Edin. Il nome caldo è quello di. A distanza di mesi dalla fine della stagione 2020/21 e dall’inizio della sessione estiva del calciomercato, lasta già lavorando sui progetti futuri, tutti finalizzati a rinforzare la rosa investendo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

luciodigaetano : @ASpezzachini @lorca1973 Arnolfo, ripeto: guarda il tuo grafico (sole24h) e guarda il dato del sud rispetto a nord… - MENDEVS98s : prova simpatia sia per i romanisti che per la Roma stessa eccomi ho vinto io - FcInterNewsit : CdS - Musso, la Roma accelera e prova a superare l'Inter - iamfedericooo : @gel_samuel @rog3rismo I più belli del Roma Twitter so a prova di queste futilità - Noctilux74 : @ShuShuHC Sono tornato a Roma prima che partisse la ciavatta. Certe situazioni mettono a dura prova. Durissima. -