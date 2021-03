La giunta Raggi fa record di spese: 100 collaboratori al costo di 5,3 milioni (Di martedì 23 marzo 2021) Le promesse erano quelle di tagli, di una gestione più virtuosa. La realtà è invece quella di un aumento dei contratti a tempo determinato, e quasi tutti di fascia alta. Con tanto di polemiche feroci per i volti noti per i quali era già stata prenotata una poltrona. Virginia Raggi rischia così di incappare in un nuovo scandalo a tinte famigliari, non un inedito per chi segue le cronache romane. Nel mirino, i tentativi di inserimento tra i collaboratori degli uffici di giunta di Massimiliano Capo, molto legato al neo-assessore alla Cultura Lorenza Fruci, e di Silvia Di Manno, compagna dell’assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. Oltre al fantasma di una “Parentopoli-bis”, sulla Raggi si sono abbattute anche le polemiche feroci per le spese folli. Stando ai calcoli del dipartimento Risorse Umane del ... Leggi su ilparagone (Di martedì 23 marzo 2021) Le promesse erano quelle di tagli, di una gestione più virtuosa. La realtà è invece quella di un aumento dei contratti a tempo determinato, e quasi tutti di fascia alta. Con tanto di polemiche feroci per i volti noti per i quali era già stata prenotata una poltrona. Virginiarischia così di incappare in un nuovo scandalo a tinte famigliari, non un inedito per chi segue le cronache romane. Nel mirino, i tentativi di inserimento tra idegli uffici didi Massimiliano Capo, molto legato al neo-assessore alla Cultura Lorenza Fruci, e di Silvia Di Manno, compagna dell’assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. Oltre al fantasma di una “Parentopoli-bis”, sullasi sono abbattute anche le polemiche feroci per lefolli. Stando ai calcoli del dipartimento Risorse Umane del ...

