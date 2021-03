Germania in lockdown a Pasqua | come l’Italia

(Di martedì 23 marzo 2021) . La cancelliera Angela Merkel ha deciso nuove restrizioni. La variante inglese, più contagiosa, del nuovo coronavirus Sars-CoV-2 imperversa in tutta Europa, facendo fare un nuovo balzo in alto al numero delle infezioni, proprio nel momento in cui, grazie all’avvio della campagna vaccinale, sembrava potessimo riprendere fiato. Invece non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

In forza del terzo lockdown nazionale anti Covid, diventa legge il divieto già imposto in questi mesi ai britannici di viaggiare all'estero se non per ragioni essenziali ...La norma prevede, nero su bianco, mega multe da 5.000 sterline per chiunque cerchi di lasciare il Regno verso una qualsiasi destinazione estera in assenza di "giustificato motivo". E s'inserisce nella ...