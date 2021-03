Gela: la DIA confisca beni per 4 milioni di euro ad un commercialista. Sigilli a una riserva di caccia (Di martedì 23 marzo 2021) La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta su proposta della procura gelese, nei confronti di un commercialista e consulente fiscale di Gela, Salvatore Cascino. Già destinatario di un provvedimento cautelare, emesso dal Gip di Brescia nel settembre 2010, il 49enne risulta “soggetto socialmente pericoloso” per precedenti che interessano reati di associazioni a delinquere, falsità di materiale e truffa ai danni dello Stato mediante indebite compensazioni tributarie, per i quali è stato condannato alla pena di 2 anni e 1 mese di reclusione. Con l’aggiunta di ulteriori procedimenti penali per fatti di tipo economico-fiscale, e assidua frequentazione di persone con precedenti della stessa natura. La confisca, cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta su proposta della procura gelese, nei confronti di une consulente fiscale di, Salvatore Cascino. Già destinatario di un provvedimento cautelare, emesso dal Gip di Brescia nel settembre 2010, il 49enne risulta “soggetto socialmente pericoloso” per precedenti che interessano reati di associazioni a delinquere, falsità di materiale e truffa ai danni dello Stato mediante indebite compensazioni tributarie, per i quali è stato condannato alla pena di 2 anni e 1 mese di reclusione. Con l’aggiunta di ulteriori procedimenti penali per fatti di tipo economico-fiscale, e assidua frequentazione di persone con precedenti della stessa natura. La, cui ...

