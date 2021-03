Cassa integrazione: le novità del decreto Sostegni (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo lunghe attese e ampie discussioni è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il D.L. Sostegno. Si resta in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Importanti i contenuti del nuovo decreto per le disposizioni in materia di lavoro, tra le misure a sostegno delle imprese, dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e alle conseguenze che questa ha portato sul piano economico e produttivo. In particolare, è stata rifinanziata la misura a sostegno dei datori di lavoro tra le più importanti: la Cassa integrazione. Viene prorogata l’integrazione salariale in misura differente rispetto alla tipologia di ammortizzatore sociale. Viene infatti previsto che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo lunghe attese e ampie discussioni è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il D.L. Sostegno. Si resta in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Importanti i contenuti del nuovoper le disposizioni in materia di lavoro, tra le misure a sostegno delle imprese, dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e alle conseguenze che questa ha portato sul piano economico e produttivo. In particolare, è stata rifinanziata la misura a sostegno dei datori di lavoro tra le più importanti: la. Viene prorogata l’salariale in misura differente rispetto alla tipologia di ammortizzatore sociale. Viene infatti previsto che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili ...

Advertising

dariofrance : Nel #DecretoSostegni oltre 1 miliardo per la #cultura. Misure per i lavoratori, dalla proroga della cassa integrazi… - agorarai : 'Ha detto con chiarezza che i contenuti devono essere progressisti: allora mi aspetto il tema del lavoro. Tra qualc… - Valeria51915836 : @Rosiserra727 @AforizmyFraszky @AlbertoBagnai Ilfattoquotidiano “i prestiti usati per finanziare schemi come la cas… - AforizmyFraszky : @Rosiserra727 @AlbertoBagnai Finanziano cassa integrazione e misure anti-disoccupazione. Ma il punto economico, cio… - SimmYNaPoLi : @Mr_Mrk1 @OCardinal17 Ne teng. Aspett a cassa integrazione -