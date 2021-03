Burioni ad AstraZeneca: 'Fiducia in vaccini cruciale, non distruggerla' (Di martedì 23 marzo 2021) ', già è difficile avere la Fiducia della gente e per i vaccini la Fiducia è cruciale , perché ci facciamo iniettare qualcosa fidandoci di voi. Se vi comportate così, facendo di tutto per distruggere ... Leggi su leggo (Di martedì 23 marzo 2021) ', già è difficile avere ladella gente e per ila, perché ci facciamo iniettare qualcosa fidandoci di voi. Se vi comportate così, facendo di tutto per distruggere ...

Advertising

fanpage : #AstraZeneca, le parole del professor Burioni - sirjoe7007 : Caro Professor #Burioni, ci chiarisce i dubbi USA di questa mattina su #AstraZeneca? Giornali e TV non fanno altro… - tassottia : Interessantissima chiacchierata con il Dott. @RobertoBurioni su #radiodeejay, se avete 10 minuti di tempo ascoltat… - IaconiBiagio : RT @AndreaDallu: Per chi vuole un po' di dati su alcuni degli under 65 morti DOPO il #vaccino (sia #AstraZeneca che #Pfizer) in Italia. Qua… - posillipo55 : Professor Burioni la seguo sempre a ctcf. Se potesse chiarirmi quanto segue le sarei grata. Chi ha mutazione geneti… -