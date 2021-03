Aspi | definito accordo su diritto alla disconnessione per assistere figli in Dad

(Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – I lavoratori in smart working di Autostrade per l’Italia potranno dedicare un’ora e mezza della loro giornata lavorativa adi propriche fanno lezione da casa. Lo ha annunciato oggi la società in seguito a uncon le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità. È statoun “” nella fascia mattutina dalle 8.00 alle 13.00, con ogni dipendente in smart working che potrà organizzare settimanalmente la propria attività professionale, concordando con l’azienda gli orari in cui staccarsi dal lavoro per seguire iin Dad. Nella fase sperimentale, le ore dedicategestione famigliare della Dad non dovranno essere ...

