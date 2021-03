Uomini e Donne, Gero Natale lascia il programma: l’anticipazione (Di lunedì 22 marzo 2021) Parte con la clamorosa decisione di Gero Natale la settimana di programma di “Uomini e Donne”: ecco le anticipazioni raccolte dalla Redazione di Cronaka 12 Una clamorosa decisione apre la settimana di “Uomini e Donne” il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Protagonista del colpo di scena il cavaliere di Agrigento Gero Natale. Ecco cosa è successo. Nei mesi scorsi Gero Natale, il corteggiatore 36enne di Agrigento è stato più volte sul punto di lasciare il programma. Il motivo è dettato dalla drammatica vicenda legata alla pandemia da coronavirus covid-19. Un evento che ha completamente ribaltato le certezze economiche e ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 marzo 2021) Parte con la clamorosa decisione dila settimana didi “”: ecco le anticipazioni raccolte dalla Redazione di Cronaka 12 Una clamorosa decisione apre la settimana di “” il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Protagonista del colpo di scena il cavaliere di Agrigento. Ecco cosa è successo. Nei mesi scorsi, il corteggiatore 36enne di Agrigento è stato più volte sul punto dire il. Il motivo è dettato dalla drammatica vicenda legata alla pandemia da coronavirus covid-19. Un evento che ha completamente ribaltato le certezze economiche e ...

