Sterilizzare è amare il proprio cane

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 22 marzo 2021) «ilè sicuramente un gesto d’amore verso il nostro amico a quattro zampe e, limitando il randagismo, un gesto di civiltà verso la nostra comunità»: torna ad affrontare questo tema Paolo Castronovi, assessore all’Ambiente del Comune di Taranto.Secondo un’indagine della LAV, una delle organizzazioni più attive nella difesa e nella tutela dei diritti degli animali,ilamico a quattro zampe può evitare 70mila nuovi randagi: questo è il numero di “discendenti” che unpuò generare in soli sei anni!«Anche per questo recentemente l’amministrazione Melucci – ha annunciato l’assessore Castronovi – ha riaperto i termini per presentare domanda per la sterilizzazione gratuita dei cani di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Taranto. È ...