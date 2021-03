Reddito di cittadinanza, altri 300mila euro in tasca ai furbetti. FdI: “Basta con questo scempio” (Di lunedì 22 marzo 2021) Hanno omesso immobili, redditi, vincite al gioco. E, ancora, hanno “dimenticato” di dichiarare altri trattamenti assistenziali o il fatto che non erano stati affatto residenti sul territorio italiano in maniera continuativa per i due anni richiesti. Insomma, gli ultimi 17 furbetti del Reddito di cittadinanza hanno messo in campo un po’ tutto il repertorio possibile per ottenere il sussidio al quale non avevano diritto. A scoprirli è stata la Guardia di Finanza di Palermo, in sinergia con il personale dell’Inps. Non prima, però, che questa ennesima partita di “scrocconi” riuscisse a sottrarre allo Stato più di 300mila euro. Il Reddito di cittadinanza “si conferma il più grande fallimento del M5S“, ha commentato il capogruppo di FdI alla Camera, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Hanno omesso immobili, redditi, vincite al gioco. E, ancora, hanno “dimenticato” di dichiararetrattamenti assistenziali o il fatto che non erano stati affatto residenti sul territorio italiano in maniera continuativa per i due anni richiesti. Insomma, gli ultimi 17deldihanno messo in campo un po’ tutto il repertorio possibile per ottenere il sussidio al quale non avevano diritto. A scoprirli è stata la Guardia di Finanza di Palermo, in sinergia con il personale dell’Inps. Non prima, però, che questa ennesima partita di “scrocconi” riuscisse a sottrarre allo Stato più di. Ildi“si conferma il più grande fallimento del M5S“, ha commentato il capogruppo di FdI alla Camera, ...

