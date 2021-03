Pietro Mennea | da Barletta al tetto del mondo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 22 marzo 2021) Giovedì 21 marzo 2013 la Freccia del Sud smise di volare. Se ne andò così, in punta di piedi come quando scattava dai blocchi di partenza, circondato da avversari fisicamente ben più dotati ma nessuno uguale a lui quanto a determinazione e spirito di sacrifico. «Stay hungry, stay fool» di Steve Jobs, lui l’aveva messo in pratica prima ancora che il creatore di Apple semplicemente lo pensasse. “Affamato” lo era davvero l’omino di, di cibo e di gloria. E anche un po’ folle, per caricarsi sulle spalle per quasi due decenni il peso dell’atletica italiana, superando i limiti di un “sistema paese” arretrato e poco incline a riconoscere il merito e l’impegno. L’italiano più veloce di tutti i tempi, con la sua corsa sghemba ma inarrestabile in progressione, volava con la leggerezza dei suoi 67 chilogrammi di peso forma, ...