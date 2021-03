Omicidio-suicidio nel cuneese | uccide la madre e si getta dal balcone

(Di lunedì 22 marzo 2021) Un uomo di 48 anni, nel tardo pomeriggio di ieri, ha ucciso laanziana, il cane, e si è poi tolto la vitandosi dal. Sono stati alcuni passanti che avevano assisito ala lanciare l’allarme. Quando i carabinieri e il personale sanitario sono arrivati sul posto, per l’uomo non c’era più nulla da fare: è morto sul colpo. Sono poi saliti verso l’appartamento dove abitava insieme alla, e lì hanno trovato sia la donna senza vita, con una profonda ferita alla testa, che il cane. I vicini si dicono sconvolti dalla vicenda, e li definiscono una famiglia “tranquilla e taciturna“, non avrebbero mai potuto immaginare una storia simile, dato che non li avevano mai sentiti litigare o urlare. Solo ieri, affermano di aver sentito una specie di tonfo provenire dall’appartamento ...

Sulla dinamica esatta della tragedia famigliare così come sul movente preciso dell'indagano ora i carabinieri della Compagnia di Saluzzo, coordinati dalla procura di Cuneo.... c'è chi non può: noi possiamo! Tornando alle condizioni mentali di Viviana , al 'demone assassino della depressione', alla "bislacca e priva di logica ipotesi che trattasi die ...Sono stati alcuni passanti che avevano assisito al suicidio a lanciare l’allarme. Quando i carabinieri e il personale sanitario sono arrivati sul posto, per l’uomo non c’era più nulla da fare: è morto ...L’omicidio di Serena Mollicone e lo strano suicidio del brigadiere dei Carabinieri Santino Tuzi: è iniziato lo scorso venerdì 19 marzo 2021 il processo in corte d’Assise a Cassino.