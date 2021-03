MotoGP, GP Qatar 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 marzo (Di lunedì 22 marzo 2021) Signore e signori, si incomincia! La stagione del Motomondiale è pronta prendere il via nel corso del prossimo fine settimana. Si inizia con il primo Gran Premio sul circuito di Losail. Si parte con la gara del Qatar, mentre nel corso del prossimo weekend toccherà al Gran Premio di Doha. Un uno-due subito importante per una annata che si annuncia quanto mai interessante e vibrante per tutte e tre le classi. Dopo i test pre-stagionali, disputati sempre sullo stesso tracciato, tuttavia, la classe regina sembra davvero pronta per 20 gare da vivere con il cuore in gola. Tanti favoriti, moto particolarmente ravvicinate a livello di competitività. Ci attende una annata splendida, che prenderà il via nel deserto Qatariota. IN TV – Il Gran Premio del Qatar 2021 del Motomondiale sarà integralmente trasmesso in diretta tv da Sky ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Signore e signori, si incomincia! La stagione del Motomondiale è pronta prendere il via nel corso del prossimo fine settimana. Si inizia con il primo Gran Premio sul circuito di Losail. Si parte con la gara del, mentre nel corso del prossimo weekend toccherà al Gran Premio di Doha. Un uno-due subito importante per una annata che si annuncia quanto mai interessante e vibrante per tutte e tre le classi. Dopo i test pre-stagionali, disputati sempre sullo stesso tracciato, tuttavia, la classe regina sembra davvero pronta per 20 gare da vivere con il cuore in gola. Tanti favoriti, moto particolarmente ravvicinate a livello di competitività. Ci attende una annata splendida, che prenderà il via nel desertoiota. IN TV – Il Gran Premio deldel Motomondiale sarà integralmente trasmesso in diretta tv da Sky ...

