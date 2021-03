Màkari: trama della terza puntata, È solo un gioco, in onda stasera su Rai1 (Di lunedì 22 marzo 2021) Màkari, la fiction con Claudio Gioè, torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la terza e penultima puntata: ecco la trama di È solo un gioco. Penultimo appuntamento con Màkari, la fiction tra giallo, commedia e mélo, stasera su Rai1 alle 21:25. Claudio Gioè torna nei panni di Saverio Lamanna, "investigatore per caso", nato tra le pagine di Gaetano Savatteri, e diretto sul piccolo schermo da Michele Soavi. La trama della terza puntata, dal titolo È solo un gioco, si apre con una notizia terribile: è morto Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio. Un incidente d'auto, una tragedia. Saverio, a ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 marzo 2021), la fiction con Claudio Gioè, tornasualle 21:25 con lae penultima: ecco ladi Èun. Penultimo appuntamento con, la fiction tra giallo, commedia e mélo,sualle 21:25. Claudio Gioè torna nei panni di Saverio Lamanna, "investigatore per caso", nato tra le pagine di Gaetano Savatteri, e diretto sul piccolo schermo da Michele Soavi. La, dal titolo Èun, si apre con una notizia terribile: è morto Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio. Un incidente d'auto, una tragedia. Saverio, a ...

