Letta vede Draghi e pensa a Siena (Di lunedì 22 marzo 2021) “Affrontate tutte le questioni”. A 360 gradi. Così le fonti, dopo l’incontro tra Mario Draghi ed Enrico Letta avvenuto questa mattina. Dal Nazareno fanno sapere che la visita del segretario Pd al premier era un appuntamento già in agenda. Nessuna sorpresa. Draghi e il leader democratico, viene spiegato, avevano concordato di vedersi l’ultima volta che si erano sentiti. Si è trattato comunque di un colloquio “molto lungo e molto cordiale e positivo”. E le questioni? Affrontate a tutto tondo: sia dal punto di vista del merito che del metodo, cioè del raccordo tra governo e maggioranza e Pd in particolare. Tra le questioni di merito il rapporto con l’Ue, il piano vaccinale e tutte le iniziative dell’esecutivo per il rilancio economico nel post-pandemia. Intanto sempre per Letta arriva il via libera e il ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 marzo 2021) “Affrontate tutte le questioni”. A 360 gradi. Così le fonti, dopo l’incontro tra Marioed Enricoavvenuto questa mattina. Dal Nazareno fanno sapere che la visita del segretario Pd al premier era un appuntamento già in agenda. Nessuna sorpresa.e il leader democratico, viene spiegato, avevano concordato dirsi l’ultima volta che si erano sentiti. Si è trattato comunque di un colloquio “molto lungo e molto cordiale e positivo”. E le questioni? Affrontate a tutto tondo: sia dal punto di vista del merito che del metodo, cioè del raccordo tra governo e maggioranza e Pd in particolare. Tra le questioni di merito il rapporto con l’Ue, il piano vaccinale e tutte le iniziative dell’esecutivo per il rilancio economico nel post-pandemia. Intanto sempre perarriva il via libera e il ...

