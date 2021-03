Legge sulla parità retributiva | ok in Commissione Lazio | “Donne | prendiamoci spazio”

(Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – “I dati Istat ed Eures sull’occupazione nella nostra Regione, rispetto all’anno 2020, dicono che gli occupati sono scesi di 47mila unità con un decremento del 2%: il dato peggiore dell’ ultimo trentennio. Di questi 33mila sono donne con un tasso di contrazione del -1%. A questo si unisce il sovraccarico del lavoro di cura, della DAD, e della disparità retributiva tra i liberi professionisti“, medici, avvocati e psicologi tra gli esempi richiamati. “Ancora oggi in Italia 1 donna su 2 non lavora”. È una fotografia drammatica quella che ha ricordato Eleonora Mattia, presidente della IX Commissione – Lavoro e Pari opportunità della Regione Lazio che un anno fa ha scritto la legge 189 del 2019 sulla parità retributiva e l’occupazione femminile che, approvata all’unanimità in Commissione, passa ora in Aula dove sarà calendarizzata al più presto e che è stata presentata oggi in conferenza stampa in diretta streaming sulla pagina Fb della Regione Lazio.

Primo via libera all'unanimità alla proposta di legge del Lazio per la parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile. Passata in commissione ...