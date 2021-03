Covid | l' Abruzzo in Zona Arancione ache se in molti comuni persistono restrizioni di zona rossa

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 22 marzo 2021) L'Aquila - L’resta, ma solo per effetto del Decreto Draghi che ha abolito il giallo in questo periodo. Nell’ultima settimana l’ha mostrato un andamento positivo anche se non bisogna trascurare la pressione ospedaliera che rimane critica. L’indice Rt torna sotto 1 attestandosi a 0,96. Rispetto a un quadro generale di peggioramento, con la media italiana a 1,16, l’raccoglie i risultati delle norme restrittive adottate nelle ultime settimane. Se si considera la soglia di 3250 positivi che farebbe scattare lain tutta la Regione, con l’incidenza di 250 casi ogni centomila abitanti, l’ne registra 2367, con un miglioramento di 600 casi rispetto alla scorsa settimana. Le misure restrittive adottate in ...