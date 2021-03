Apple contro Epic Games: i CEO di entrambe le società si scontreranno in tribunale (Di lunedì 22 marzo 2021) Apple ed Epic Games dovranno scontrarsi in tribunale, la cui udienza è fissata nel mese di maggio. Tutto è iniziato il 13 agosto 2020, quando Epic Games ha aggiunto la possibilità di acquistare valuta di gioco tramite Epic Direct all'app Fortnite per iOS e Google Play. Per gli acquisti effettuati attraverso di esso, Epic Games riceveva direttamente tutte le transazioni, senza pagare quindi una commissione di servizio del 30% da Apple e Google. Dopo aver appreso ciò, Apple ha rimosso il gioco dall'App Store, sostenendo che il nuovo sistema di pagamento di Epic Games viola le politiche dell'App Store. Come ha sottolineato la società, ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 marzo 2021)eddovranno scontrarsi in, la cui udienza è fissata nel mese di maggio. Tutto è iniziato il 13 agosto 2020, quandoha aggiunto la possibilità di acquistare valuta di gioco tramiteDirect all'app Fortnite per iOS e Google Play. Per gli acquisti effettuati attraverso di esso,riceveva direttamente tutte le transazioni, senza pagare quindi una commissione di servizio del 30% dae Google. Dopo aver appreso ciò,ha rimosso il gioco dall'App Store, sostenendo che il nuovo sistema di pagamento diviola le politiche dell'App Store. Come ha sottolineato la, ...

Advertising

MMarketingIT : ?NEWS? ?? Le novità sulla privacy di iOS 14 creano ancora problemi: Apple ha respinto il reclamo sulla concorrenza d… - Man_Of_IKEA : RT @giornalettismo: Due milioni di dollari di multa contro #Apple, rea di non aver fornito i caricabatterie da muro all'acquisto dell'#ipho… - giornalettismo : Due milioni di dollari di multa contro #Apple, rea di non aver fornito i caricabatterie da muro all'acquisto dell'… - giocodelmuori : ho vinto la sfida di movimento dell’apple watch contro un mio amico stra sportivo, sfidami e mi alleno manco se mi… - natural_rem : ????Corteccia di salice contro macchie della pelle e #rughe ! Scopri come usarla nell'app #rimedinaturali Android… -