Una Vita anticipazioni puntate dal 22 al 28 marzo 2021: un bacio saffico inaspettato (Di domenica 21 marzo 2021) Nelle puntate dal 22 al 28 marzo 2021 della soap opera spagnola Una Vita assisteremo ad un inatteso bacio saffico tra Camino e Maite… Sboccerà un nuovo amore, tenero e inaspettato. Quello tra Camino e Maite che per lungo tempo ha dovuto tenere nascosto il suo sentimento per la figlia di Felicia. In un momento di debolezza per entrambe, si lasceranno andare ad un bacio pieno di comprensione e sollievo con la differenza che per Maite sarà qualcosa di importante da dover a tutti i costi replicare. Camino però è più dubbiosa e teme che ...

