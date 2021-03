Udinese-Lazio 0-1 diretta | all' intervallo vantaggio biancoceleste | rete di Marusic

Advertising

beinsports_FR : [?? LIVE - 15H00] ???? ?? Votre Multiplex Serie A en direct sur beIN SPORTS : ?? 2 : Juventus - Benevento ?? MAX 5 :… - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - sscalcionapoli1 : La Lazio crea e segna, Marusic sblocca il match contro l'Udinese: ospiti avanti 1-0 al 45' #SerieATIM #UdineseLazio - JoanBegley : RT @SuperSportTV: #SerieA - HALFTIME: Juventus 0-0 Benevento Sampdoria 1-0 Torino Udinese 0-1 Lazio Stream live: - iLuis1O : Lazio 1-0 Udinese Marusic 37' -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Lazio

UDINE - Una partita di sicuro da ricordare per Stefan Radu. Con l', alla Dacia Arena, centrata la presenza numero 401. Ha raggiunto Giuseppe Favalli in vetta ai calciatori dellacon più presenze. Un record che diventerà tutto suo dalla prossima partita, ...Pochi minuti e sarà. Per alimentare il sogno Champions League , la , oggi a Udine contro la squadra di Gotti, ha un solo risultato a disposizione. Servono i tre punti e Inzaghi se la ...La Lazio si appresta a sfidare l’Udinese alla Dacia Arena in un match che può dire molto sul prosieguo della stagione. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Luis Alberto. Le sue parole: ...Luiz Felipe sostiene la Lazio, durante la gara contro l'Udinese. Il brasiliano, seppur lontano, non fa mancare il suo supporto ...