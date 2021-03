Spezia | Juan Ramos positivo al Covid-19- Il comunicato del club

(Di domenica 21 marzo 2021) Con una nota sul proprio sito ufficiale, lohaun altro caso di positività al19 dopo l’ultimo giro di tamponi. Si tratta del difensore classe ’96Manuel. Questo ilufficiale: “LoCalcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo, il calciatoreManuelè risultato. Attualmente asintomatico, il difensore è già in isolamento come previsto dal protocollo. Sono invece risultati negativi i tamponi di controllo ai quali sono stati sottoposti tutti gli altri componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Nahuel Estevez, il quale è in attesa di completare il proprio periodo di quarantena, come sancito dal protocollo sanitario”. L'articolo ...

Dopo quella di Estevez di quattro giorni fa, lo Spezia registra un'altra positività al Covid-19. Si tratta del difensore Juan Manuel Ramos, come ...