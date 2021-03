Pigneto | vuole vedere un panorama più bello quando porta a passeggio il cane | Filippo crea ‘aiuole’ con i vasi pieni di fiori per le strade del quartiere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 marzo 2021) “Ciao amici del. Se qualcuno ha un secchio inutilizzato da regalare, o qualcosa di forma simile, me lo passo a prendere e ci faccio volentieri un’aiuola a mie spese. Per il gusto dideimentre porto il. Questa è in via Renzo da Ceri”. Con questo post, pubblicato due giorni fa nel gruppo Facebook “Amici del”,De Lisa, un ragazzo romano che vive per l’appunto nel, a Roma, ha mostrato la foto di una delle aiuole da luite nella zona: una serie didicolorati attorno a un albero, un tocco di allegria e di bellezza per il, ma anche un segno di speranza in ...