Paratici dopo il ko con il Benevento: “Diamo ai nostri tifosi una grande amarezza” (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorino – Tocca a Fabio Paratici presentarsi davanti ai microfoni di Sky Sport per commentare l’inatteso passo falso casalingo contro il Benevento. Il dirigente della Juventus non si è voluto soffermare sul contato in area tra Foulon e Chiesa, parlando chiaramente di una prestazione non all’altezza da parte dell’undici di Pirlo. Prestazione – Se in questi anni abbiamo dato tante gioie ai tifosi, oggi Diamo loro una grande amarezza. Abbiamo giocato una brutta gara ma il campionato va avanti, dobbiamo mettere giù la testa, pedalare e capire i nostri errori. Pressione – Nella Juventus ci sono giocatori di livello abituati alle pressioni. Abbiamo giocato una brutta gara per tanti motivi, a volte non riesci a capirli. Rigore – Non voglio ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorino – Tocca a Fabiopresentarsi davanti ai microfoni di Sky Sport per commentare l’inatteso passo falso casalingo contro il. Il dirigente della Juventus non si è voluto soffermare sul contato in area tra Foulon e Chiesa, parlando chiaramente di una prestazione non all’altezza da parte dell’undici di Pirlo. Prestazione – Se in questi anni abbiamo dato tante gioie ai, oggiloro una. Abbiamo giocato una brutta gara ma il campionato va avanti, dobbiamo mettere giù la testa, pedalare e capire ierrori. Pressione – Nella Juventus ci sono giocatori di livello abituati alle pressioni. Abbiamo giocato una brutta gara per tanti motivi, a volte non riesci a capirli. Rigore – Non voglio ...

