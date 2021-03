Advertising

LaGazzettaWeb : Monopoli, «a fuoco il convento» ma è un falso allarme: è solo il falò di S. Giuseppe -

Ultime Notizie dalla rete : Monopoli fuoco

La Gazzetta del Mezzogiorno

. Dal manto di San Giuseppe a quello di padre Miki Mangialardi. Il rettore del convento dei frati minimi non ha voluto rinunciare anche per quest'anno aldella tradizione nel giorno ...Si tratta di una potenza disenza precedenti, in attesa di essere dispiegata. Per fare un paragone, il piano Next Generation EU ha messo a disposizione un totale di 750 miliardi di euro per i ...MONOPOLI. Dal manto di San Giuseppe a quello di padre Miki Mangialardi. Il rettore del convento dei frati minimi non ha voluto rinunciare anche per quest’anno al fuoco della tradizione nel giorno dell ...CATANIA - I carabinieri della compagnia di Fontanarossa, con la collaborazione della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del XII° Reggimento ...