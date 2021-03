Louis Vuitton: uno store di Tokyo diventa irriconoscibile (Di domenica 21 marzo 2021) Ieri, 20 marzo, a Tokyo è stata inaugurata la nuova boutique Louis Vuitton. Si tratta del Ginza namiki store, location in cui la maison risiede dal 1981, ristrutturata e ricoperta della pellicola iridescente che ha caratterizzato alcuni dei pezzi delle ultime collezioni. Finalmente ieri è stata inaugurata la nuova boutique di Louis Vuitton a Tokyo. In realtà si tratta di una vera e propria ristrutturazione che la maison di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 21 marzo 2021) Ieri, 20 marzo, aè stata inaugurata la nuova boutique. Si tratta del Ginza namiki, location in cui la maison risiede dal 1981, ristrutturata e ricoperta della pellicola iridescente che ha caratterizzato alcuni dei pezzi delle ultime collezioni. Finalmente ieri è stata inaugurata la nuova boutique di. In realtà si tratta di una vera e propria ristrutturazione che la maison di Articolo completo: dal blog SoloDonna

