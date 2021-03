Golf: Justin Harding fa suo il Kenya Open 2021. 12° posto per Bertasio e Migliozzi (Di domenica 21 marzo 2021) Seconda gioia sull’European Tour per Justin Harding. Il sudafricano vince il Magica Kenya Open presented by Johnnie Walker 2021, disputato al Karen Country Club di Nairobi, con lo score complessivo di -21 (66 67 64 66) su questo par 71: 263, dunque, i colpi impiegati nell’arco di quattro giorni. Questa vittoria lo riporterà vicino ai primi 120 (attualmente numero 122, in attesa del completamento della settimana anche sul fronte PGA Tour), ancora piuttosto lontano dal suo miglior ranking nell’OWGR di numero 42. Secondo posto per l’americano Kurt Kitayama, distante due colpi (-19), anche lui con una giornata da -5: la classifica mondiale, per lui, è anche più dolce, perché lo vede ritornare nei primi 100, dopo aver raggiunto nel gennaio 2020 la sua miglior posizione, la 66. Sul podio ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Seconda gioia sull’European Tour per. Il sudafricano vince il Magicapresented by Johnnie Walker, disputato al Karen Country Club di Nairobi, con lo score complessivo di -21 (66 67 64 66) su questo par 71: 263, dunque, i colpi impiegati nell’arco di quattro giorni. Questa vittoria lo riporterà vicino ai primi 120 (attualmente numero 122, in attesa del completamento della settimana anche sul fronte PGA Tour), ancora piuttosto lontano dal suo miglior ranking nell’OWGR di numero 42. Secondoper l’americano Kurt Kitayama, distante due colpi (-19), anche lui con una giornata da -5: la classifica mondiale, per lui, è anche più dolce, perché lo vede ritornare nei primi 100, dopo aver raggiunto nel gennaio 2020 la sua miglior posizione, la 66. Sul podio ...

