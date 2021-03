Enrico Letta benedice l’alleanza con il M5s: «Necessaria per battere la destra». E sui renziani: «Dipende da loro, dialoghiamo con tutti» (Di domenica 21 marzo 2021) Per il neo segretario del Pd Enrico Letta l’alleanza con il M5s in vista delle prossime elezioni potrebbe rivelarsi l’unica «arma vincente» per sconfiggere alle urne il centrodestra. Una questione in parte politica, legata alla progressiva «evoluzione europeista importante e positiva» del Movimento 5 Stelle. Una svolta legata anche alla figura dell’ex premier Giuseppe Conte, visto di buon occhio da Letta anche come guida del M5s: «La disponibilità di Conte a guidare il M5S è una buona notizia, e sono sicuro che ci capiremo», dice Letta in un’intervista alla testata spagnola La Vanguardia, «dobbiamo comporre una grande alleanza in cui stia il M5S». D’altra parte Conte, subito dopo la nomina di Letta a segretario del Partito Democratico, aveva sottolineato come nel suo ... Leggi su open.online (Di domenica 21 marzo 2021) Per il neo segretario del Pdcon il M5s in vista delle prossime elezioni potrebbe rivelarsi l’unica «arma vincente» per sconfiggere alle urne il centro. Una questione in parte politica, legata alla progressiva «evoluzione europeista importante e positiva» del Movimento 5 Stelle. Una svolta legata anche alla figura dell’ex premier Giuseppe Conte, visto di buon occhio daanche come guida del M5s: «La disponibilità di Conte a guidare il M5S è una buona notizia, e sono sicuro che ci capiremo», dicein un’intervista alla testata spagnola La Vanguardia, «dobbiamo comporre una grande alleanza in cui stia il M5S». D’altra parte Conte, subito dopo la nomina dia segretario del Partito Democratico, aveva sottolineato come nel suo ...

