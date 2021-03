Commercio abusivo | raddoppiati i sequestri di merce in città

(Di domenica 21 marzo 2021)diabusiva, venduta irregolarmente in aree pubbliche delladi Pisa,rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È questo il quadro delle operazioni portate ...

Advertising

VTrend_it : Commercio abusivo, montagna di merce sequestrata - PisaNews : Contrasto al commercio abusivo a Pisa, la Polizia Municipale ... - - QuiNewsPisa : Una delle priorità per la #poliziamunicipale #commercioabusivo #polizialocale #sequestri #cronaca #polizialocale… -

Ultime Notizie dalla rete : Commercio abusivo

PisaToday

È questo il quadro delle operazioni portate avanti dalla Polizia Municipale di Pisa nei primi tre mesi del 2021 sul fronte del contrasto al, un fenomeno che, anche in tempi di ...È questo il quadro delle operazioni portate avanti dalla Polizia Municipale nei primi tre mesi del 2021 sul fronte del contrasto al. "Un fenomeno che, anche in tempi di pandemia, ...Sequestri di merce abusiva, venduta irregolarmente in aree pubbliche della città di Pisa, raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È ...Ospitava 21 cani, compresi tre cuccioli nati da poco più di 48 ore. Riscontrate una serie di violazioni nella struttura. Denunciata una donna ...