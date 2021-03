Chi è Sangiovanni | vita privata e carriera | tutto sul cantante di Amici 2021

Leggi su urbanpost

(Di domenica 21 marzo 2021) Ieri sera, 20 Marzo, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata del serale di Amidi di Maria De Filippi. I ragazzi, divisi in tre squadre, si sono sfidanti tra loro con delle gare di canto e ballo. Due le eliminazioni della serata: Gaia e Esa. La prima apparteneva al gruppo Cuccarini-Arisa il secondo a quello Zerbi-Celentano. Nel corso della serata il pubblico ha apprezzato moltissimo anche il talento di. Il ragazzo si è distinto per le sue doti canore. Scopriamo ora insieme qualcosa in più sia sulla suache pubblica. Quanti anni ha? È fidanzato? Perchè ama la musica? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è? La sua, nome d’arte di ...