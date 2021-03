Vaccino AstraZeneca per Figliuolo e Curcio. Poche le disdette. Supporto Protezione civile a regioni (Di sabato 20 marzo 2021) Anche il Commissario straordinario per l'emergenza Covid e il capo della Protezione civile hanno ricevuto la dose dell'azienda anglo - svedese che però ha annunciato un nuovo ritardo nelle consegne ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 20 marzo 2021) Anche il Commissario straordinario per l'emergenza Covid e il capo dellahanno ricevuto la dose dell'azienda anglo - svedese che però ha annunciato un nuovo ritardo nelle consegne ...

Advertising

RobertoBurioni : Se, come spero, deciderete di vaccinarvi con il vaccino AstraZeneca (cosa che io farei istantaneamente se non fossi… - classcnbc : +++ #AstraZeneca SCOPERTA POSSIBILE CAUSA COAGULI +++ Ricercatori in #Norvegia e in #Germania, hanno scoperto che… - davidefaraone : “Presidente, lei farà il vaccino AstraZeneca?” Chiede il giornalista. “Si, io non ho ancora fatto la prenotazione,… - sarinno1 : RT @RobertoBurioni: Se, come spero, deciderete di vaccinarvi con il vaccino AstraZeneca (cosa che io farei istantaneamente se non fossi già… - occhio_notizie : AstraZeneca, a Napoli affluenza timida: vaccino solo per il 64% dei convocati scuola -