Ultime Notizie Roma del 20-03-2021 ore 07 | 10

(Di sabato 20 marzo 2021)dailynews radiogiornale l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio questo decreto è una risposta significativa molto consistente alle povertà al bisogno che hanno le imprese ai Laboratori è una risposta parziale ma al massimo che abbiamo potuto fare ha detto il premier draghi in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il DL sostegni parla di risposta consistente alla povertà di un’operazione da 32 miliardi che ancora male sarà corretta con un nuovo scostamento ad aprile i pagamenti inizieranno il 8 aprile perché avrà fatto domanda con 11 miliardi non è il momento di chiedere soldi ma di darvi sottolinea draghi farò il vaccino astrazeneca poi concluso cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali fino a €5000 tra il 2000 e il 2010 è solo per chi rientra in un tetto di reddito€30000 Sarebbe questo il punto ...