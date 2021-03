Open Arms | legale Salvini | ' richiesta pm disancorata da realtà | citate carte in modo parziale'

(Di sabato 20 marzo 2021) Palermo, 20 mar. (Adnkronos) - Ladi rinvio a giudizio per Matteo, avanzata oggi pomeriggio, al termine della discussione in aula, dal Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi "è unadalladei fatti". Lo ha detto Giulia Bongiorno,del leader della Lega incontrando i giornalisti dopo l'udienza a Palermo. Durante l'udienza i tre magistrati della Procura, il capo della Dda Francesco Lo Voi, l'aggiunta Marzia Sabella e il pm Geri Ferrara, hanno più volte fatto riferimento alle dichiarazioni rese in aula nel procedimento per la nave Gregoretti a Catania che vede imputato sempre Matteoe sempre per sequestro di persona. "La Procura faceva riferimento a una pagina delle dichiarazioni ma non alla successiva - spiega ...

Advertising

Rinaldi_euro : FLASH: OPEN ARMS: Procura chiede rinvio a giudizio di Salvini - repubblica : ?? Open Arms, i pm di Palermo chiedono il processo per Salvini: 'Fu sequestro di persona'. L'ex ministro in aula: 'H… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Salvini e Open Arms, la procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio per l’ex ministro-… - EnricoGiannell1 : RT @Storace: Il neosegretario del #Pd ossessionato dal leader della #Lega - TV7Benevento : Open Arms: Pm Ferrara, 'obbligo salvataggio previsto da diritto internazionale'... -

Ultime Notizie dalla rete : Open Arms

... secondo l'accusa, illegittimamente negato lo sbarco a 147 migranti soccorsi a largo di Lampedusa dalla nave della ongnell'agosto 2019 . Tre magistrati presenti nel bunker del carcere ...... ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini , accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio nell'ambito del procedimento per il caso. ...An Italian prosecutor formally called on Saturday for right-wing League leader Matteo Salvini to be tried for kidnapping over his decision to prevent more than 100 migrants from landing in the country ...Chiesto il processo per Matteo Salvini. Il Procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi, al termine della discussione, ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex ministro dell'Interno ...