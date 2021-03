Omicidio Agostino, Tiritto (Cogi): niente capri espiatori, vogliamo solo la verità (Di sabato 20 marzo 2021) “La notizia dell’ergastolo comminato al boss Nino Madonia per l’assassinio dell’agente Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, che portava in grembo un bimbo di 5 mesi, provoca soddisfazione ed incredulità”. A parlare è Maricetta Tirrito, portavoce del Cogi (Comitato collaboratori di Giustizia). “Una parziale verità arriva dopo 39 anni dal delitto, e va salutata positivamente. Ma è passato troppo tempo da quel 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini. Oggi, come allora, non servono capri espiatori per “chiudere la pratica”, ma la verità, solo la verità, quella che il papà Vincenzo chiede con forza dal primo momento. Da quel tragico giorno non si è più tagliato la barba, fino al momento in cui si fossero trovati mandanti ed esecutori. Ora, ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 20 marzo 2021) “La notizia dell’ergastolo comminato al boss Nino Madonia per l’assassinio dell’agente Ninoe della moglie Ida Castelluccio, che portava in grembo un bimbo di 5 mesi, provoca soddisfazione ed incredulità”. A parlare è Maricetta Tirrito, portavoce del(Comitato collaboratori di Giustizia). “Una parzialearriva dopo 39 anni dal delitto, e va salutata positivamente. Ma è passato troppo tempo da quel 5 agosto 1989 a Villagrazia di Carini. Oggi, come allora, non servonoper “chiudere la pratica”, ma lala, quella che il papà Vincenzo chiede con forza dal primo momento. Da quel tragico giorno non si è più tagliato la barba, fino al momento in cui si fossero trovati mandanti ed esecutori. Ora, ...

Advertising

NicolaMorra63 : Il gup di Palermo Montalto ha condannato all'ergastolo Nino Madonia per il duplice omicidio del poliziotto Nino Ago… - fattoquotidiano : Ergastolo al boss Nino Madonia: dopo 32 anni la sentenza per l’omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie… - GRomanotto : RT @Musumeci_Staff: A 32 anni di distanza dall’omicidio dell’agente della @poliziadistato Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, ar… - Scomunicando : PAROLE & PENSIERI – Giuseppe, Piera e gli altri, dopo la sentenza sull’omicidio del servitore dello Stato Nino Agos… - Nibbionero : RT @LupodiBrughiera: 1/ THREAD - NINO AGOSTINO, molto più di un omicidio di #mafia... Provo un enorme disgusto per il comportamento di que… -