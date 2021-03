LIVE Pesaro-Virtus Bologna 59-59, Serie A basket in DIRETTA: Filipovity trascina la Carpegna alla parità a metà secondo quarto (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ricci manda Filipovity in lunetta. 59-61 Abass riporta avanti la Segafredo dalla lunetta. 59-59 La penetrazione di Cain vale la parità, 5’33” da giocare, 3-1 i falli. 57-59 Ancora Filipovity, penetrazione che vale il -2 con 6’11” dalla sirena finale, sono 23 per il numero 35 di Pesaro, top-scorer. Djordjevic chiama time out. 55-59 TRIPLA di Filipovity. Sarà dunque il vice Calbini a guidare la Caregna Pesaro in questo finale di partita, 7’21” da giocare. secondo fallo tecnico fischiato a Jasmin Repesa che è dunque costretto ad abbandonare la panchina. 52-59 Passaggio schiacciato di Weems per l’appoggio al tabellone di Pajola. 52-57 TRIPLA di ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARicci mandain lunetta. 59-61 Abass riporta avanti la Segafredo dlunetta. 59-59 La penetrazione di Cain vale la, 5’33” da giocare, 3-1 i falli. 57-59 Ancora, penetrazione che vale il -2 con 6’11” dsirena finale, sono 23 per il numero 35 di, top-scorer. Djordjevic chiama time out. 55-59 TRIPLA di. Sarà dunque il vice Calbini a guidare la Caregnain questo finale di partita, 7’21” da giocare.fallo tecnico fischiato a Jasmin Repesa che è dunque costretto ad abbandonare la panchina. 52-59 Passaggio schiacciato di Weems per l’appoggio al tabellone di Pajola. 52-57 TRIPLA di ...

