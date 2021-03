Ligue 1 2020/2021: tris del Rennes a Metz, impresa in 10 uomini dal 51? (Di sabato 20 marzo 2021) Il Rennes ha vinto lo scontro diretto per la zona Europa League, al termine delle trentesima giornata di Ligue 1 2002/2021, superando il Metz per 1-3 allo Stade Municipal Saint-Symphorien. Gli uomini di Genesio hanno trovato un bis di reti dal 18? al 38? con Doku e Terrier protagonisti, quest’ultimo fautore di un calcio di rigore vincente. Gli ospiti hanno però subito la massima sanzione disciplinare dall’arbitro transalpino Delajod, il quale ha deciso di espellere il già citato Doku, reo di un intervento sconsiderato e dunque punibile e punito. Il Rennes ha però calato il tris con il subentrante Guirassy, sfruttando gli spazi lasciati dal Metz in contropiede: 0-3 letale. Reazione d’orgoglio dei padroni di casa, nel finale, firmata dal sussulto di ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Ilha vinto lo scontro diretto per la zona Europa League, al termine delle trentesima giornata di1 2002/, superando ilper 1-3 allo Stade Municipal Saint-Symphorien. Glidi Genesio hanno trovato un bis di reti dal 18? al 38? con Doku e Terrier protagonisti, quest’ultimo fautore di un calcio di rigore vincente. Gli ospiti hanno però subito la massima sanzione disciplinare dall’arbitro transalpino Delajod, il quale ha deciso di espellere il già citato Doku, reo di un intervento sconsiderato e dunque punibile e punito. Ilha però calato ilcon il subentrante Guirassy, sfruttando gli spazi lasciati dalin contropiede: 0-3 letale. Reazione d’orgoglio dei padroni di casa, nel finale, firmata dal sussulto di ...

