Inter | Marotta dimesso dall’ospedale | sue condizioni in netto miglioramento

(Di sabato 20 marzo 2021) BeppeBuone notizie per Beppe, amministratore delegato sport dell’. Il dirigente nerazzurro, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe statodove si trovava in seguito alla sua positività al Coronavirus. Il dirigente nerazzurro si trovava in ospedale – l’Humanitas di Rozzano – dallo scorso 11 marzo. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

FcInterNewsit : GdS - Covid-19, buone notizie per Marotta: l'a.d. dell'Inter sta meglio e ha lasciato l'ospedale - ruiciccio : RT @repubblica: Inter, negativi tutti i tamponi. E Marotta lascia l'ospedale - infoitsport : Inter, Marotta dimesso dall'ospedale dopo 10 giorni - infoitsport : Inter, negativi tutti i tamponi. E Marotta lascia l'ospedale - repubblica : Inter, negativi tutti i tamponi. E Marotta lascia l'ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta

...finalmente una buona notizia per l'dopo giorni di preoccupazione seguita al diffondersi del focolaio di Coronavirus all'interno del gruppo squadra. L'amministratore delegato Giuseppeè ...Commenta per primo Buone notizie in casa. Sono infatti risultati tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra. E, soprattutto, l'a.d. Beppe, ricoverato all'Humanitas di Rozzano per Covid dallo scorso 11 marzo, ...Non ci sono altri casi di positività al coronavirus in casa Inter. E' questo l'esito dei test a cui è stata sottoposta la rosa nerazzurra nella giornata di venerdì dopo i recenti contagi di D'Ambrosio ...Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l'amministratore delegato dell'Inter, Marotta, è stato dimesso dall'ospedale.