Il maestro che produce statue di cartapesta e le invia in tutto il mondo

AGI – La bottega del maestro cartapestaio Claudio Riso è chiusa in tempi di Covid, ma dietro la porticina che affaccia su via Vittorio Emanuele, nel cuore del borgo antico di Lecce, il lavoro procede senza sosta. È un'opera lenta, minuziosa, paziente, come impone l'antica tradizione artigianale del luogo, da cui nascono pochi ma pregiati manufatti destinati a un mercato sconosciuto prima della pandemia: Stati Uniti, ma anche Australia e paesi europei. La chiave d'accesso alla nuova dimensione è il web. La rete, il commercio on-line, le vetrine virtuali: un mondo sconosciuto fino a pochi mesi fa alla bottega Riso, oggi è pane quotidiano. I ferri arroventati nei tizzoni ardenti fissano le pieghe del manto di una Vergine, le vesti dei santi, le ruote di un carretto. Colla, carta di giornale, acqua. Non serve altro in quest'arte povera, se non abilità e ...

