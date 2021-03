Due cani bloccati nella tana di un istrice | salvati dall' intervento dei vigili del fuoco

(Di sabato 20 marzo 2021) Idelsono intervenuti questa mattina al parco naturale del Monte San Bartolo di Pesaro per recuperare duerazza Jack Russel Terrier che erano entrati in unadi une non ...

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina al parco naturale del Monte San Bartolo di Pesaro per recuperare due cani razza Jack Russel Terrier che erano entrati in una tana di un istrice e non riuscivano più ad uscire. La squadra dei vigili del fuoco di Pesaro ha usato la telecamera endoscopica per