Donadoni | “Sul Milan sono fiducioso Juve e Inter sono più attrezzate ma la squadra di Pioli deve crederci”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 20 marzo 2021) Nell’vista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex ct della Nazionale, Roberto, ha parlato dele delle sue possibilità di rimonta nella corsa scudetto: “Ero e rimangosul fatto che ilfarà un finale di stagione all’altezza di quanto fatto finora. Se ilcontinuerà a guardare avanti, senza guardarsi le spalle, lotterà per i primi tre posti.più, se però ilsaprà trasformare la delusione per l’eliminazione dall’Europa League in un nuovo slancio, perché non? Se gli infortuni daranno pace alladi, la sua resta una rosa di vertice: la linea ...