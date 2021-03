AstraZeneca, Von der Leyen avverte: “Rispettino i patti o blocchiamo l’export” (Di sabato 20 marzo 2021) Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha lanciato un chiaro avvertimento ad AstraZeneca in merito ai vaccini anti-Covid Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea, è stata chiara ai microfoni del giornale tedesco Funke. “Abbiamo l’opzione di bloccare gli export pianificati”, ha detto riferendosi ad AstraZeneca. “Rispettino i contratti con l’Europa prima L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Ursula Von der, presidente della Commissione Europea, ha lanciato un chiaro avvertimento adin merito ai vaccini anti-Covid Ursula Von der, presidente della Commissione Europea, è stata chiara ai microfoni del giornale tedesco Funke. “Abbiamo l’opzione di bloccare gli export pianificati”, ha detto riferendosi ad. “i contratti con l’Europa prima L'articolo proviene da Inews.it.

