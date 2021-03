UFC on ESPN 21 – Anteprima – Brunson Vs Holland

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 marzo 2021) UFC on21 –– Nuovo weekend in arrivo, nuova nottata di combattimenti targati UFC. Finalmente dopo un 2020 incredibile vedremo tornare nell’ottagono, proprio nel main event, Kevin(21-5) che affronterà Derek(21-7). Mentre nel co main event assisteremo al ritorno di Gregor Gillespie (13-1), il quale dopo una lunga pausa affronterà il neozelandese Brad Riddell (9-1). L’evento avrà luogo in Las Vegas e la sua main card sarà visibile su DAZN e UFC Fight Pass a partire dalle ore 3.00 di Domenica 21 Marzo. Una card fondata su main e co main event, se non fosse per la presenza di alcuni combattenti interessanti come Tai Tuvasa (11-3), Macy Chiasson (6-1) e Roman Dolidze (8-0). How quick are @Trailblaze2top hands?! He faces Derekat #UFCVegas22 ...