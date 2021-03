Seconde case: il blocco delle regioni (Di venerdì 19 marzo 2021) Da oggi, 18 marzo, e fino al 6 aprile l’ingresso in Sardegna per recarsi nelle cosiddette Seconde case, da parte di persone non residenti nell’Isola, è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata o per motivi di salute e, comunque, secondo le prescrizioni dell’Ordinanza regionale che prevede che si sia effettuato o si effettui allo sbarco un tampone o si sia in possesso della certificazione di avvenuta vaccinazione anti Covid, secondo quanto prevede l’ordinanza del presidente della Regione, Christian Solinas, firmata nella tarda serata di ieri. Anche la Campania ha predisposto un’ordinanza analoga: firmata ieridal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La misura ha validità da giovedì 18 marzo a lunedì 5 aprile. L’ordinanza vieta “gli spostamenti dal comune di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Da oggi, 18 marzo, e fino al 6 aprile l’ingresso in Sardegna per recarsi nelle cosiddette, da parte di persone non residenti nell’Isola, è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata o per motivi di salute e, comunque, secondo le prescrizioni dell’Ordinanza regionale che prevede che si sia effettuato o si effettui allo sbarco un tampone o si sia in possesso della certificazione di avvenuta vaccinazione anti Covid, secondo quanto prevede l’ordinanza del presidente della Regione, Christian Solinas, firmata nella tarda serata di ieri. Anche la Campania ha predisposto un’ordinanza analoga: firmata ieridal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La misura ha validità da giovedì 18 marzo a lunedì 5 aprile. L’ordinanza vieta “gli spostamenti dal comune di ...

