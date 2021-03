OPPO Find X3 Series: disponibile da oggi in Italia (Di venerdì 19 marzo 2021) I tre modelli della lineup sono da oggi disponibili presso i migliori negozi di elettronica di consumo, operatori e Amazon.it. Scoprite la nuova linea OPPO Find X3 OPPO annuncia la disponibilità in Italia della nuova famiglia OPPO Find X3 Series, da oggi in vendita presso Amazon.it, i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici. La nuova OPPO Find X3 Series, sintesi perfetta del costante lavoro di ricerca e innovazione di OPPO, si caratterizza per performance di alto livello e grande attenzione al design, per una user experience unica, senza precedenti e da 1 miliardo di colori. Design futuristico, un comparto fotografico all’avanguardia e un ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 19 marzo 2021) I tre modelli della lineup sono dadisponibili presso i migliori negozi di elettronica di consumo, operatori e Amazon.it. Scoprite la nuova lineaX3annuncia la disponibilità indella nuova famigliaX3, dain vendita presso Amazon.it, i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici. La nuovaX3, sintesi perfetta del costante lavoro di ricerca e innovazione di, si caratterizza per performance di alto livello e grande attenzione al design, per una user experience unica, senza precedenti e da 1 miliardo di colori. Design futuristico, un comparto fotografico all’avanguardia e un ...

Advertising

tuttoteKit : #Oppo Find X3 Series: disponibile da oggi in Italia #Smartphone #tuttotek - CeotechI : RT @CeotechI: OPPO annuncia la disponibilità in Italia della nuova famiglia OPPO Find X3 Series... - #oppo #oppofindx3 #findx3 #reno5pro #o… - zazoomblog : OPPO Find X3 Pro: una settimana di prova con il professionista delle immagini - #settimana #prova #professionista… - tecnoandroidit : Recensione OPPO FIND X3 PRO 5G: in assoluto il MIGLIOR SMARTPHONE del 2021! - zazoomblog : OPPO Find X3 Pro: una settimana di prova con il professionista delle immagini - #settimana #prova #professionista -