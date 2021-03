Nuova strategia di piattaforma per i futuri progetti del gruppo Volkswagen (Di venerdì 19 marzo 2021) Annunciando la futura gestione finanziaria intragruppo – basata su una matrice di brand e di piattaforme per l’elettrico, il software ed i servizi di mobilità – in occasione dell’assemblea annuale il gruppo Volkswagen ha illustrato la Nuova roadmap per le piattaforme. Con l’obiettivo di accelerare la trasformazione dell’azienda in provider di mobilità individuale il gruppo rafforzerà sistematicamente la propria strategia di piattaforme: in futuro i veicoli e i servizi di tutti i brand di VW Group saranno fondati su basi tecniche ampiamente standardizzate. La Nuova roadmap per le piattaforme del gruppo si fonda su quattro elementi: hardware, software, batterie e ricarica, così come i servizi di mobilità. In questo modo l’azienda ridurrà la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Annunciando la futura gestione finanziaria intra– basata su una matrice di brand e di piattaforme per l’elettrico, il software ed i servizi di mobilità – in occasione dell’assemblea annuale ilha illustrato laroadmap per le piattaforme. Con l’obiettivo di accelerare la trasformazione dell’azienda in provider di mobilità individuale ilrafforzerà sistematicamente la propriadi piattaforme: in futuro i veicoli e i servizi di tutti i brand di VW Group saranno fondati su basi tecniche ampiamente standardizzate. Laroadmap per le piattaforme delsi fonda su quattro elementi: hardware, software, batterie e ricarica, così come i servizi di mobilità. In questo modo l’azienda ridurrà la ...

IreneDA87 : RT @assoambiente: ? Anche se l’Italia è leader nell’industria del #riciclo in Europa, è necessario andare a vedere anche se e come (e dove)… - MariaAlessia : RT @agronotizie: Biodiversità: la nuova strategia dell'Ue per il 2030 - Greenreport_it : RT @assoambiente: ? Anche se l’Italia è leader nell’industria del #riciclo in Europa, è necessario andare a vedere anche se e come (e dove)… - LucaAterini : RT @assoambiente: ? Anche se l’Italia è leader nell’industria del #riciclo in Europa, è necessario andare a vedere anche se e come (e dove)… - agronotizie : Biodiversità: la nuova strategia dell'Ue per il 2030 -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova strategia Come i Soulslike mi hanno aiutato a gestire l'ansia ... credetemi, funzionò! Ogni qualvolta dovevo affrontare una nuova area, ancora da rivelare, i miei ... strategia e freddezza. Come ottenerli? Per prima cosa mi concentrai sulla respirazione, liberando la ...

Intrattenimento e mercato digitale: Sisal rafforza la propria leadership di comparto ... che ha consentito di estendere l'offerta sui canali digitali, con una nuova user experience mobile ... una strategia di trasformazione ed evoluzione che ha condotto il portale a registrare già oltre 1 ...

Ecosistema 5G, una nuova sfida per l'Europa: policy, strategie e responsabilità Agenda Digitale Poste Italiane: dividendo previsto a 0,55 euro nel 2021 Nel nuovo piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, Poste Italiane prevede una politica dei dividendi “competitiva e sostenibile”, legata alla performance di gruppo. Nel dettaglio, per il 2021 è att ...

Unicredit sostiene il settore della moda riflettere insieme sugli scenari economici e sulle strategie da attuare per agevolarne la ripartenza. Le nuove frontiere del settore Sostenibilità, digitalizzazione e un nuovo approccio di politica ...

... credetemi, funzionò! Ogni qualvolta dovevo affrontare unaarea, ancora da rivelare, i miei ...e freddezza. Come ottenerli? Per prima cosa mi concentrai sulla respirazione, liberando la ...... che ha consentito di estendere l'offerta sui canali digitali, con unauser experience mobile ... unadi trasformazione ed evoluzione che ha condotto il portale a registrare già oltre 1 ...Nel nuovo piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, Poste Italiane prevede una politica dei dividendi “competitiva e sostenibile”, legata alla performance di gruppo. Nel dettaglio, per il 2021 è att ...riflettere insieme sugli scenari economici e sulle strategie da attuare per agevolarne la ripartenza. Le nuove frontiere del settore Sostenibilità, digitalizzazione e un nuovo approccio di politica ...