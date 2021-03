Mercato Juventus, la dirigenza sul nuovo Theo Hernandez (Di venerdì 19 marzo 2021) La Juventus vorrebbe potenziare la corsia mancina e sarebbe pronta a dare la caccia, durante la sessione estiva del Mercato, a Gabriel Gudmundsson. Il calciatore del Groningen ha in contratto in scadenza nel 2022 ma sulle sue tracce ci sarebbero anche altri club come Manchester City, Lipsia, Borussia Dortmund e Napoli. Mercato Juventus: Paratici punta Gudmundsson Il terzino svedese potrebbe prendere il posto di uno tra Federico Bernardeschi e Alex Sandro. E’ molto probabile che l’ex Porto venga sacrificato per permettere alla società bianconere di fare cassa. Leggi anche:Juventus-Dybala, è stallo: rinnovo o scambio alla Pjanic? Nei radar della Juventus, inoltre, ci sarebbe anche Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea e desideroso di rilanciarsi dopo esser stato scavalcato nelle ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 19 marzo 2021) Lavorrebbe potenziare la corsia mancina e sarebbe pronta a dare la caccia, durante la sessione estiva del, a Gabriel Gudmundsson. Il calciatore del Groningen ha in contratto in scadenza nel 2022 ma sulle sue tracce ci sarebbero anche altri club come Manchester City, Lipsia, Borussia Dortmund e Napoli.: Paratici punta Gudmundsson Il terzino svedese potrebbe prendere il posto di uno tra Federico Bernardeschi e Alex Sandro. E’ molto probabile che l’ex Porto venga sacrificato per permettere alla società bianconere di fare cassa. Leggi anche:-Dybala, è stallo: rinnovo o scambio alla Pjanic? Nei radar della, inoltre, ci sarebbe anche Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea e desideroso di rilanciarsi dopo esser stato scavalcato nelle ...

