Industria: Giorgetti, 'no a politiche predatorie su nostra tecnologia' (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "La nostra Industria non può essere oggetto di politiche predatorie rispetto alla tecnologia di cui disponiamo". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al termine dell'incontro al Mise con il ministro francese dell'economica, Bruno Le Maire. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Lanon può essere oggetto dirispetto alladi cui disponiamo". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico Giancarloal termine dell'incontro al Mise con il ministro francese dell'economica, Bruno Le Maire.

