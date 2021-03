Il ct dell’Inghilterra: “I calciatori andrebbero vaccinati presto” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il tema vaccinazioni e soprattuto priorità di vaccinazione nella popolazione è un tema molto attuale anche nel mondo dello sport. A tale proposito il ct della nazionale inglese di calcio, Gareth Southgate ha parlato ai microfoni della Bbc sottolineando che anche ai calciatori andrebbe offerto il vaccino in tempi rapidi “Ci stiamo muovendo verso la fase in cui chiediamo agli atleti di mettersi in situazioni in cui hanno maggiori probabilità di contrarre il virus rispetto ad altri e penso che abbiamo anche una certa responsabilità nei loro confronti” Nel Regno Unito infatti oltre 25 milioni di persone hanno già ricevuto una dose di vaccino, ma i calciatori non sono stati inseriti tra le categorie da vaccinare al momento, nonostante il fatto che molti di loro sono obbligati a spostarsi per lavoro. Secondo Southgate, il calcio ha “una responsabilità” verso ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) Il tema vaccinazioni e soprattuto priorità di vaccinazione nella popolazione è un tema molto attuale anche nel mondo dello sport. A tale proposito il ct della nazionale inglese di calcio, Gareth Southgate ha parlato ai microfoni della Bbc sottolineando che anche aiandrebbe offerto il vaccino in tempi rapidi “Ci stiamo muovendo verso la fase in cui chiediamo agli atleti di mettersi in situazioni in cui hanno maggiori probabilità di contrarre il virus rispetto ad altri e penso che abbiamo anche una certa responsabilità nei loro confronti” Nel Regno Unito infatti oltre 25 milioni di persone hanno già ricevuto una dose di vaccino, ma inon sono stati inseriti tra le categorie da vaccinare al momento, nonostante il fatto che molti di loro sono obbligati a spostarsi per lavoro. Secondo Southgate, il calcio ha “una responsabilità” verso ...

