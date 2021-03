Governo | Draghi | “L’orizzonte temporale dell’esecutivo? Lo deciderà il Parlamento”

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Il modo in cui considero io il mio lavoro è cercare di fare il più possibile e il più rapidamente possibile, e lo stesso vale per i ministri.del? Lo definisce il, soltanto il”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa, rispondendo a una domanda suldel suo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: 'Il Governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'#Ema. La somministrazione del vaccin… - NicolaMorra63 : Sulla #cancellazione delle cartelle il Governo #Draghi mi sembra voglia subire le pressioni di chi ha di fatto semp… - CarloCalenda : Incontro utile e costruttivo stamattina con @EnricoLetta. Abbiamo avviato un dialogo necessario su temi nazionali e… - biasetabon : RT @RadioSavana: Genova oggi, marea umana in marcia contro le restrizioni Covid e governo Draghi. I media di regime tacciono, ma oggi c'era… - Joker__Reloaded : RT @giangoSGV: 600€ + 600€ dal governo Conte. Primo sostegno dal governo Draghi ZERO. Aspettiamo il prossimo decreto sostegni : magari fu… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

ieri sera ha detto che si farà somministrare AstraZeneca e anche altre figure delannunceranno la loro disponibilità. Per recuperare terreno le Regioni confermano l'utilizzo di un ...Lo ha fatto Mario, individuando nell'Atlantismo la sua bussola dinel discorso alle Camere per la prima fiducia al nuovo esecutivo. Ma anche il premier italiano è alle prese con ...Il Governo ha dato via libera al decreto legge ... con un nuovo scostamento con il Def ad Aprile", ha detto Mario Draghi. Prosegue fino al 30 giugno il blocco dei licenziamenti negli ambiti ...Le vedove di Giuseppe Conte sono tornate a farsi sentire. Mica per i contenuti del primo decreto economico di Mario Draghi. Bensì per un ...