Fratelli d'Italia, flash-mob davanti alle prefetture: "Festa del papà, non di genitore 2" (Di venerdì 19 marzo 2021) Oggi Fratelli d'Italia in occasione della Festa del papà ha organizzato dei flah mob davanti alle prefetture di molte regioni Italiane. Durante l'iniziativa i militanti e i simpatizzanti del partito hanno esposto dei cartelli con la scritta: “papà non genitore 2”, per ribadire la contrarietà alla definizione di genitore 1 o 2 al posto di quella di padre e madre. Il Governo Conte stava dando seguito alla sostituzione della dicitura “genitori” a quella di padre e madre nella carta d'identità elettronica, del tutto in continuità con un'ideologia arcobaleno che vorrebbe snaturare il ruolo del padre e della madre minandoli quali perno della famiglia naturale. Fratelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Oggid'in occasione delladelha organizzato dei flah mobdi molte regionine. Durante l'iniziativa i militanti e i simpatizzanti del partito hanno esposto dei cartelli con la scritta: “non2”, per ribadire la contrarietà alla definizione di1 o 2 al posto di quella di padre e madre. Il Governo Conte stava dando seguito alla sostituzione della dicitura “genitori” a quella di padre e madre nella carta d'identità elettronica, del tutto in continuità con un'ideologia arcobaleno che vorrebbe snaturare il ruolo del padre e della madre minandoli quali perno della famiglia naturale....

Advertising

Corriere : L’Ue si proclama zona libera per le persone lgbt. Lega e FdI votano contro - FratellidItalia : ?? Grazie a Fratelli d’Italia, al via la commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi - Corriere : L’Ue si proclama zona libera per le persone lgbt. Lega e FdI votano contro - Roky99760738 : RT @MT_Meli_: I grillini starnazzano per il passaggio di tre parlamentari ex-5S a Fratelli d’Italia. Gli stessi grillini che, nel disperato… - RadioSienaTV : Festa del Babbo, flash mob di Fratelli d'Italia davanti alla Prefettura - -