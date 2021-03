Coronavirus, nel Lazio continuano ad aumentare i decessi e i ricoveri. Salgono a 2.188 i positivi (Di venerdì 19 marzo 2021) D’Amato: “Oggi su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (+300) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 2.188 casi positivi (+225), 38 i decessi (+15) e +1.074 i guariti. Aumentano i decessi, i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 13%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 900”. La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 381 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 7 i ricoveri. Si registrano 7 decessi, persone con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 434 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) D’Amato: “Oggi su quasi 16 mila tamponi nel(+300) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 2.188 casi(+225), 38 i(+15) e +1.074 i guariti. Aumentano i, i casi, ie le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è a 13%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 900”. La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 381 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 7 i. Si registrano 7, persone con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 434 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o ...

Advertising

DiMarzio : #SerieC, 15 nuovi casi di positività al #COVID19 nel #Monopoli - RaiNews : Negli Usa raggiunta la cifra di 100 milioni di dosi di vaccino somministrate - Affaritaliani : Lo Sputnik è disponibile, perché l'Italia non lo vuole? Perché i 'sovranisti' nel governo non lo richiedono?… - MMY394 : @repubblica Chissà quanti nel quello hanno vero coronavirus! - alinatede : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Oggi su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (+300) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36… -